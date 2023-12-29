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Bursa'da kaybolan engelli genç bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan engelli genç bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan engelli genç, kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda bir binanın çatı katında bulundu ve ailesine teslim edildi.

Bursa\'da kaybolan engelli genç bulundu
29.12.2023 - 22:58,
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan engelli genç bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

A.K, bir binanın çatı katında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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