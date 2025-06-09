Bursa\'da Kayıp Ergen Aranıyor

BURSA'da kayıp olarak aranan Burak Koçak (14), bayram öncesi berberde saçlarını kestirdi. Oğlunun saç modelini beğenmeyen Hanife Koçak ile amcası, Burak'ın saçlarını tıraş makinesiyle kazıdı. Olay sonrası okula gitmek için evinden ayrılıp, kaybolan Burak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Psikiyatrist doktor Hayriye Pervin Öztürk, olaya ilişkin, "Burak, belki de saçıyla kendisini ifade etmeye çalışıyordu. Sorgulamak, baskı altına almak çocuğa karşı bir hakarettir" dedi.

Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde, Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, Kurban Bayramı öncesi arkadaşıyla mahalle berberine gidip saçlarını kestirdi. Daha sonra eve giden Burak Koçak, saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının tepkisiyle karşılaştı. İçine kapalı olduğu belirtilen Burak'ın saçlarını, annesi ve amcası, evdeki tıraş makinesiyle kazıdı. Burak Koçak, arife günü saat 07.15'de, taşımalı sistemle ilçe merkezindeki okuluna gitmek üzere evden ayrıldı. Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula da gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama çalışması başlattı. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak'ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü. Kestirdiği saç modelini gösterdiği cep telefonuyla çekilen fotoğrafları ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Burak'ın, babası Bekir Koçak'ın (70) ise 2022'de kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtildi. Annesi Hanife Koçak'ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak'ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğunun olduğu, Burak'ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarını takip eden Hanife Koçak, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun okula gitmediğini, kendisini cep telefonu ile arayıp okula çağıran okul müdüründen öğrendiğini söyledi. Okul müdürünün daha önce kendisine, Burak'ın, pimi çekilmiş olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığını söylediğini bu nedenle oğluna kızdığını söyleyen Koçak, "Arife günü 'Oğlum döner' diye gece boyunca bekledik. Gelmeyince jandarmaya haber verdik. Bayramın ilk günü arama çalışmaları başladı. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur. Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Yavrum, babası olmadığı için bana düşkündür" dedi.

'PSİKOLOJİK TRAVMA'

Psikiyatrist doktor Hayriye Pervin Öztürk, ailelerin ergenlik dönemini yaşayan çocuklarına karşı son derece dikkatli, duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi. Burak Koçak'a, kestirdiği saç modelini beğenmeyen annesi ve amcasının çıkışının yanlış olduğunu ifade eden Öztürk, "14 yaş ergenlik dönemidir. Ergenlik de patlamaya hazır bir bomba gibidir. Çünkü çocuklar bu yaşlarda, kendi kimliklerinin oluşmasına çalışmaktadırlar. Şimdi çocuk bayramda tıraş olmuş, ailesi saç tıraşını beğenmemiş ve kendileri tıraş etmiş. Bu davranış, çocuğun kendi kimlik hakkına zarar vermek demektir. Ayrıca, psikolojik bir travmadır. Bu çocuk zaten içine kapanık, muhtemelen duygularını çok dile getirmiyor. Öncelikle aileler bu noktada bu çocuğun haklarına saygı göstermek zorundalar. O çocuklar var olmaya ve kendi kimliklerini bulmaya çalışıyorlar. Bazen bu dönemde dürtüsel olabilirler. Özellikle ergenlik yaşı, çocuklar için psikolojik rahatsızlıklar yani depresyon, kaygı bozukluğu, alkol ve madde kullanımı gibi birtakım rahatsızlıklara açık olduğu bir dönem. O çocukları eleştirmeden, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamadan anlamaya çalışmaları gerekiyor. O saç tıraşını yaptırmak o çocuğun tercihi ve niye bu tercihi yaptığını konuşabilirler. Çocuklarla konuşmak, onları anlamak gerekir. Çocukları suçlamak, baskılamak ergenlikte işe yaramıyor ve patlamalar olabiliyor

Burak, belki de saçıyla kendisini ifade etmeye çalışıyordu. Sorgulamak, baskı altına almak çocuğa karşı bir hakarettir" dedi.

'ÇOCUKLAR, AİLEDE GÜVENDE HİSSETMELİ'

Açıklamasında, ailelerin çocuklara sınır koymaları gerektiğini söyleyen Öztürk, "Çocuk aile içinde kendini güvende hissetmediği zaman, o güveni dışarıda arıyor. Aile o genç için koruyucu olmalıdır. Çok baskılarsa dışarıya kaçar çok rahat bırakırsa eve gelmez. Ailenin çocuğu her koşulda kabulleneceğini bilmesi lazım. Aileler kendi başına çözmeye çalıştıklarında sorunları daha büyük hale getirebiliyorlar. Çocukları eleştirdiğimizde patlayabilir. Burak, umarım sağ salim bulunur ve eve döner. Bu konuda ailenin destek alması gerekir. Çocuk bulunduktan sonra kesinlikle destek alması gerekir. Çocuk bulunduğunda aile bağırıp çağırmamalı, çocuğu önce sahiplenmeli gerekiyor. Ülkemizde ciddi bir madde kullanım olayı var. Çocuklar mutsuzlaştıkça haz odaklı yaşamaya başlıyor" diye konuştu.