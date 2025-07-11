Bursa'da Kızıl Geyik Görüntülendi

Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Bölgede kayıt alan fotokapan, bir kızıl geyiği görüntüledi.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanın derinliklerine yankılanan sesiyle kızıl geyik, doğanın asil sembollerinden biridir. Bilimsel adıyla (Cervus elaphus), Türkiye'de doğal olarak yaşayan en büyük geyik türüdür. Zengin orman habitatları ve geniş açıklıklar, bu türün barınması, beslenmesi ve üremesi için kritik öneme sahiptir." ifadelerine yer verildi.