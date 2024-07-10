Bursa'da Körfez Seferleri Başlıyor

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent sakinlerini ilgilendiren her konunun ve projenin takipçisi olacaklarını belirterek, "Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında körfez seferlerine başlıyoruz. İlk seferimizi 13 Temmuz'da törenle yapacağız" dedi.

Başkan Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantısı'nda kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbey, kentte gece seferlerinin başladığını, şehir içi otobüslerin cumartesi dışında her gün Emek, Kestel ve Üniversite istasyonlarından gece 00.15'ten itibaren 30 dakika aralıklarla saat 02.00'a kadar hizmet verdiğini hatırlattı.

BURSARAY'ın ise cumartesiyi pazara bağlayan her gece, 30 dakika aralıklarla sabaha kadar kesintisiz ulaşım sağladığını belirten Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

"Seçim vaatlerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Gemlik Körfezi'nde Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında körfez seferlerine başlıyoruz. Bu mavi tur gibi bir şey değil. Bildiğimiz şehir hatları sistemi olacak. İlk seferimizi 13 Temmuz'da törenle yapacağız."

Dairelerden ve iştiraklerden gelen projeler ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, BURULAŞ'ın mevcut 571 özmal araç ve bağlı olduğu yaklaşık 2 bin otobüsle Bursa'nın toplu taşıma ihtiyacını başarıyla karşıladığını söyledi. BURULAŞ envanterinde bulunan 2 makam aracını satarak 5 adet yeni mikrobüs tipi aracı filoya kazandırdıklarını hatırlatan Bozbey, şu bilgileri verdi:

"10 yeni otobüsü hizmete sunacağız"

"Haftaya perşembe günü alımı yapılan 10 yeni otobüsü de Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Elimizde bulanan ve atıl durumdaki araçların tamamını takas yöntemiyle değerlendirerek özmal sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Geçmiş dönemde kullanılan tahmini değeri yaklaşık 10 milyona yakın lüks makam araçlarını kamu yararına takas ettik. Ayrıca eski araçlarımızı da yenileriyle takas ederek filomuzu güçlendirmeyi, vatandaşlara konforlu ulaşım sunmayı planlıyoruz.

"Kent lokantası açmaya dönük çalışmalarımız başladı"

Bursa'da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda kent lokantası açmaya dönük çalışmalarımız başladı. Yakın zamanda yerlerini paylaşacağız. Kent lokantası, sadece öğrencilerin faydalanabileceği öğrenci lokantası ve yeni B Kafe'ler için lokasyon incelemeleri başlatıldı. Bu konuda merkezde ve ilçelerde yoğun taleplerin olduğunu biliyoruz. Gençlerimizi uygun ve kaliteli hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz."