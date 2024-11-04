Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi devriye görevinde bulunan polis ekipleri, hırsızlık suçundan aranması bulunan 16 BJZ 017 plakalı aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, ekiplerce Ahmet Türker Çevre Yolu'nda durduruldu.
Araç sürücüsü M.M. ile yanındaki kadın gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kovalamaca: Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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