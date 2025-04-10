Bursa\'da Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Üreten Bilgi Merkezleri Olarak Belediye Kütüphaneleri ve Kent Arşivleri" başlıklı söyleşi programı düzenledi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, kütüphanelerin sadece kitapların toplandığı yerler olmanın ötesinde toplumların hafızası ve bireylerin özgürleşme alanı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerin ve kent arşivlerinin geleceğini şekillendirmek ve yeni hizmet anlayışları geliştirmek amacıyla 61. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında "Üreten Bilgi Merkezleri Olarak Belediye Kütüphaneleri ve Kent Arşivleri" konulu söyleşi programı düzenledi. Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Şube Müdürü Özge Sivrioğlu, Şeref Demirtaş ve Osman Kutlu konuşmacı olarak yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Salız, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da programı takip etti.

"Yeni nesil kütüphaneleri desteklemeye devam edeceğiz"

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, toplumun gelişmişlik düzeyinin yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığına, aynı zamanda bilgiye erişim, eleştirel düşünceye verdiği değer ve okuma kültürüyle de doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaptı. Okuma eyleminin bilgi edinmenin yanı sıra anlamanın, empati kurmanın ve düşünsel özgürlüğün temeli olduğu belirten Mehmet Aydın Salız, "Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak kolaylaşmış gibi görünse de, doğru bilgiye ulaşmak, onu analiz etmek ve nitelikli düşünce üretmek her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Kitaplar, bu sürecin en güvenilir rehberidir. Kütüphaneler de, sadece kitapların toplandığı yerler değil, aynı zamanda toplumların hafızası, bireylerin ise özgürleşme alanıdır. Kent genelinde kitapla teması artıran, okuma kültürünü yaygınlaştıran projeleri ve yeni nesil kütüphaneleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala ise "Kütüphanecilik hzimetleriyle ilgili çok önemli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz ve heyecan duyuyoruz. Umuyoruz 5 yılın sonunda kütüphanelerimiz çok artacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar fikirlerini ve çalışmalarını dinleyicilerle paylaştı. Program sonrasında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.