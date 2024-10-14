Bursa'da Lise Öğrencisi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lise öğrencisinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, refüjdeki kalabalıktan iki kişinin araçlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışması, bunlardan birinin gelen aracı görüp geri çekilmesi yer alıyor.
Kayıtlarda, koşmaya devam eden lise öğrencisi Z.N.S'ye ise aracın çarptığı görülüyor.
Olay
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim'de, ehliyetsiz olduğu öne sürülen E.Ş'nin kullandığı araç, lise öğrencisi Z.N.S'ye çarpmıştı.
Öğrenci ağır yaralanmış, sürücü ise dün çıkarıldığı mahkemece "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
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