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Bursa'da mahkemenin mermer ocağı kararını duyan köylüler davul zurnayla yürüdü

Mahkeme kararını duyan köylülerden davullu zurnalı kutlama

Firoz'da köylüler kazandı, böyle kutlama görülmedi

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Firoz köyünün yakınlarına yapılmak istenen mermer ocağına karşı köy sakinlerinin verdiği mücadele sonuçlandı. 2 ay önce yürütmeyi durdurma kararı alan mahkeme bu kez projeyi iptal etti. Mahkeme kararını duyan ve devletin doğru kararı verdiğini ifade eden köylüler mermer ocağı önünde davullu zurnalı kutlama yaptı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi bağlı Firoz köyüne 300 metre kala bir firma tarafından mermer ocağı yapılacağını öğrenen köylüler aylardır mermer ocağı sahası önünde eylem yaparak mücadele veriyordu. 24,35 hektarlık alanda mermer ocağı faaliyetlerinin yürütülmesi için izin alan madencilik firmasına köylüler ve Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından dava açıldı. 2 ay önce mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan davada bu kez Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda ÇED raporu gerekli değildir kararı bozularak çalışma iptal edildi. Mahkeme kararını öğrenen köylüler, köy meydanında toplanarak davul zurna eşliğinde mermer ocağı sahasına yürüdü. Burada davul zurna eşliğinde oynayarak coşkulu bir kutlama yapan köylüler, talan edilen alanın eski haline getirilmesi için dilekçe vereceklerini açıkladı.

"Biz bu mücadeleyi kazanırız demiştik ve bugün kazandık"

DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Hep beraber düğün dernek edasıyla bir kutlama yaptık. İlk kez buraya 11 ay önce geldik. 11 ay önce DOĞADER'e başvurdunuz, bizler buraya geldik. Burada yine bir konuşma yapmıştık. Dedik ki biz birlikte durursak, ortak hareket edersek köyümüze, toprağımıza, havamıza, suyumuza birlikte sahip çıkarsak biz bu mücadeleyi kazanırız demiştik ve bugün kazandık. Bu kazancımızın en büyük katkısı birlikte mücadele etmekten geçti. Köyde kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla, gençlerle hep beraber bir bütün olarak 11 ay boyunca bir süreç yürütüyoruz, bir mücadele veriyoruz. Yılmadık, geri adım atmadık. Burada vatanımızı, köyümüzü, toprağımızı savunduk. Haklı olduğumuzu süreç ve mahkemeler gösterdi. Şehir dışından bir firma, Ankara'dan bu köyü görmeyen insanların verdiği izinlerle burada faaliyete başladı. Çevre etki değerlendirme raporunu almamak için 25 hektar altı ruhsat başvurusuyla başladı. Proje 25 hektarın kat ve kat üzerinde olmasına rağmen yasal boşluğu kullanarak ÇED raporundan muaf bir şekilde faaliyetlerine başladı. Bizde dava açtık, 2 ay önce yürütmeyi durdurma kararı alındı ve bir zafer kazandık. Bu cuma günü ÇED'siz faaliyet yapmasından dolayı bu ocağı durdurdu ve var olan çalışmayı iptal etti. Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda artık burada faaliyet yapılamaz. Artık son bir adım kaldı, burada bozmuş olduğu doğayı, köyümüzün toprağını eski haline getirmesini talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Köyümüze sahip çıkacağız"

Firoz köyünde büyüyen Avukat Elif Aslan, "Bu köyde yetişmiş bir kız olarak köyün suyunun, toprağının tehdit edildiğini öğrendiğim günden itibaren burada çok hararetli bazı konuşmalar yaptık. Çünkü çok sert bir şekilde hakkımızı aramak durumundaydık. Çok şükür ki adalete olan güvenimiz tazelendi ve bizim lehimize bir karar çıktı. Bu kararın kesinleşmesi bizim için elzem. Bu süreçte tekrar bazı şeylerin altını çizmek gerekiyor. Eğer ki su kirlenirse toprakta verim olmaz. Toprakta verim olmazsa köyde yerleşim sona erer. Köydeki yerleşim sona ererse o zaman kültürümüz, tarihimiz ve atalarımızın bize bıraktığı miraslardan ne yazık ki mahrum kalırdık. Bu olmadı, biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Biz kültürümüzle, tarihimizle varız. Bursa'nın nimetlerinin farkındayız. Köyümüze de sahip çıkacağız" dedi.