Bursa\'da Minibüs Ters Şeritte Gitti

BURSA'da, yolcu minibüsünün şoförü, kırmızı ışıkta duran araçları ters şeritten geçip, yolun karşısına geçen yayalara aldırış etmeden ilerledi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp ters şeride girerek, bekleyen araçları geçti. Bu sırada yaya geçidinden geçen 2 kişi ise üzerlerine gelen minibüsü görünce, koşarak ilerledi. Minibüs hızla yoluna devam ederken, o anlar diğer şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.