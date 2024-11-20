Bursa\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.