Bursa\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

11 Eylül Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vince, aynı yönde ilerleyen plakasız motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki İbrahim D. (21) ile Ramazan Y. (26) savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan vinç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.