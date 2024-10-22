Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 23 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Organize Suç Operasyonu: 23 Tutuklama

Bursa\'da Organize Suç Operasyonu: 23 Tutuklama

Bursa merkezli 4 ildeki operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı, 23'ü tutuklandı.

22.10.2024 14:19
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BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından elebaşılığını İ.Z.Z.'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesi için çalışma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İnsan ticareti', 'Cinsel istismar', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün elebaşı İ.Z.Z.'nin de arasında olduğu 26 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 adet delici/kesici alet, 3 hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 38 adet Cumhuriyet altını, 51 adet çeyrek altın, yüklü miktarda Türk lirası ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve belleğe el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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