Bursa'da Orman Yangını

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.

Haber: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),