Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş makinesi ve hizmet aracı, 177 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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