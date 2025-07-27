Bursa\'da Orman Yangını Şiddetlendi

'ALEVLER 4 AYRI NOKTADA ŞİDDETİNİ ARTIRDI'

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alevlerin 4 ayrı noktada şiddetini artırdığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dün (26.07.2025) saat 16.50'de Kestel ilçemize bağlı Ağlaşan Mahallesi'nde başlayan ve Gürsu ilçemiz sınırları içerisinde yayılımını sürdürerek gece boyu süren, Ağlaşan, Karahıdır, İğdir, Avdancık mahallelerimizi etkileyen orman yangını sabah saatlerinde kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Bugün (27.07.2025) saat 11.45 itibarı ile ekiplerimiz ve araçlarımız bölgede çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Buna rağmen Gürsu ilçemize bağlı Dışkaya mevkii ve Gürsu TOKİ yolunda devam eden yangınlarla beraber toplamda 4 ayrı noktada alevler şiddetini tekrar artırmıştır. Dünden bu yana fedakarca çalışan tüm ekiplere teşekkürü borç biliyor, devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kolaylık diliyoruz."