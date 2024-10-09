Bursa\'da Orman Yangını Söndürüldü

Güncel

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Argın Mahallesi ile Büyükorhan ilçesi Durhasan Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.