Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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