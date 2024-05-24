Bursa'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçtaki sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumuna gönderildi. Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

24.05.2024 09:33
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki 61 ABE 166 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı 16 JMM 55 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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