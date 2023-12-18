 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da otomobil devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otomobil devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa\'da otomobil devrildi
18.12.2023 - 14:16,
Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Alemdar Mahallesi Mudanya Caddesinde seyir halinde olan Muhammet Demirarar idaresindeki 34 ENA 109 plakalı otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak devrildi.

Sürücü Demirarar ve yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmangazi, Mudanya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil devrildi - Son Dakika


15:08
Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu

Son Dakika
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19 İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14 Sigara fiyatlarına yılbaşı zammı!: Paket Başına 42,96 Lira ÖTV
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement