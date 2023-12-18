Bursa\'da otomobil devrildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.
Alemdar Mahallesi Mudanya Caddesinde seyir halinde olan Muhammet Demirarar idaresindeki 34 ENA 109 plakalı otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak devrildi.
Sürücü Demirarar ve yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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