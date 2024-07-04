Bursa'da Otomobil Taksiye Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Taksiye Çarptı: 3 Yaralı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, önünde giden ticari taksiye çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

04.07.2024 01:12
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BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde giden ticari taksiye çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Aygün Ş. yönetimindeki 16 AVC 044 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Mehmet A. idaresindeki 16 T 0806 plakalı ticari taksiye çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yön levhası ve aydınlatma direğine çarpan her iki araç, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Aygün Ş. ve araçta bulunan Mahmut A. ile ticari taksi sürücüsü Mehmet A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Otomobil Taksiye Çarptı: 3 Yaralı
Kaynak: DHA

Bursa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Taksiye Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Taksiye Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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