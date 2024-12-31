Bursa'da Renkli Yılbaşı Kutlaması: Sürücüler Caddelerde Tur Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Renkli Yılbaşı Kutlaması: Sürücüler Caddelerde Tur Attı

Bursa\'da Renkli Yılbaşı Kutlaması: Sürücüler Caddelerde Tur Attı

Bursa'da bazı sürücüler, araç ve motosikletlerini yılbaşı ağacı ve rengarenk lambalarla süsleyerek sokaklarda tur attı. Görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

31.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, bazı sürücüler yeni yılın gelişini, rengarenk lambalarla süsledikleri, araç ve motosikletleriyle caddelerde tur atarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, bazı sürücüler araçlarını ve motosikletlerini yılbaşı ağacı ile renkli lambalarla süsleyip, sokak ve caddelerde tur attı. Bir sürücü ise rengarenk lambalarla donattığı otomobilini, çekici üzerinde gezdirdi. Renkli araç ve motosikletleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonuyla kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Yılbaşı, Magazin, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Renkli Yılbaşı Kutlaması: Sürücüler Caddelerde Tur Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Renkli Yılbaşı Kutlaması: Sürücüler Caddelerde Tur Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.