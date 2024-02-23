Bursa'da servis minibüsü cipe çarptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da servis minibüsü cipe çarptı, 8 kişi yaralandı

Bursa\'da servis minibüsü cipe çarptı, 8 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile cip çarpıştı ve minibüs tramvay hattına girdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

23.02.2024 04:13  Güncelleme: 04:13
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis minibüsünün cipe çarpıp tramvay hattına girdiği kazada, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu'nda Erol Ceylan idaresindeki 16 S 0314 plakalı servis minibüsü, kent merkezi istikametinde seyir halindeyken Yeşilova Mahallesi istikametine giden Ertuğrul H. yönetimindeki 06 CMG 698 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü tramvay hattına girdi. Kazada minibüs sürücüsü ile yolculardan F.T, H.E, F.B, ve cipte bulunan S.B, E.S.A, ve H.D. ile F.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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