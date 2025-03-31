Bursa'da Servis Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

D.K. idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis minibüsü, Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden B.G'nın kullandığı 06 HNJ 26 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle servis minibüsü yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne ve hafif ticari araca, kamyonet ise Bursaray istasyonu alt geçit duvarına çarptı.

Kazada servis sürücüsü D.K, kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursaray istasyonu duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.