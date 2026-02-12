Bursa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın - Son Dakika
Bursa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın

12.02.2026 13:20
Kestel'de motor kısmından yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halirdeki tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Hüseyin T. (35) yönetimindeki 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü tır, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Kestel, Bursa, Son Dakika

