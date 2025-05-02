Bursa\'da Silah Operasyonu: 10 Tutuklama

Bursa'nın Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli ise tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, yasa dışı silah, uyuşturucu ticareti gibi suçların faillerinin bulunması ve aranan şahıslara yönelik 1 hafta süren operasyonlar gerçekleştirildi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Çekirge Polis Merkezi Amirliği, Merinos Polis Merkezi Amirliği, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği, Emek Polis Merkezi Amirliği ve Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 21 çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek, 50 tabanca fişeği, 150 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira, gaspla alınan 24 bin lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.