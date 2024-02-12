Bursa'da Silahla Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Silahla Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

Bursa\'da Silahla Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, eski eşiyle başka bir kişiyi görünce kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Rehin alınan kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

12.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Caddesi'ndeki bir iş yerinde A.D'nin (40) Y.K'yi (37) silahla rehin aldığını görenler, olay yerinin yakınındaki Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne gelerek ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese gelen ekipler, şüpheliyi ikna ederek elindeki silahla gözaltına aldı.

Şüpheli A.D. polis merkezine götürülürken, rehin alınan ve silah kabzasıyla başına aldığı darbeden yaralanan Y.K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, eski eşi A.E'yi, Y.K. ile görünce kıskançlıktan olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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