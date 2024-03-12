Bursa'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı

Bursa\'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla açtığı ateş sonucu Fadile E. ve Eda T. isimli iki kadın yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

12.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla açtığı ateş sonucu yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fadile E. (43) ile Eda T. (27) evde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikamete silahla ateş edildi.

Fadile E. ve Eda T, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Kestel, Bursa, Olay, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe'nin rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek
    13:05 Fenerbahçe'nin rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

  • İstiklal Marşı'nın 103. yılı Sivas'ta kutlandı
    13:04 İstiklal Marşı'nın 103. yılı Sivas'ta kutlandı

    Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkçe öğretmeni Mustafa Kılıç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programa, Kaymakam Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

  • Düzce Üniversitesi ve SMMMO iş birliğiyle muhasebe eğitimi düzenlendi
    13:04 Düzce Üniversitesi ve SMMMO iş birliğiyle muhasebe eğitimi düzenlendi

    Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle düzenlenen 'Muhasebe Mesleğinde Güncel Yaklaşımlar ve E-Uygulama Eğitimi' adlı program, SMMMO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programda muhasebe mesleğindeki güncel uygulamalar öğrencilere aktarıldı ve sonunda teşekkür belgeleri takdim edildi.

  • Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı
    13:02 Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı

    Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.

  • Burdur'da Jandarma Operasyonu: 7 Firari Yakalandı
    13:01 Burdur'da Jandarma Operasyonu: 7 Firari Yakalandı

    Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 94 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.

  • Ankara'da dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı
    13:01 Ankara'da dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan Y.G.S., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Y.G.S'nin bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını kullanarak 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Yakalanan zanlının üzerinde 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi ve tutuklandı.

  • Anadolu Otoyolu'nda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
    12:59 Anadolu Otoyolu'nda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken çıkan yangında G.Ö'nin kullandığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.


12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 13:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı: İki kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement