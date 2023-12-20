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Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Bursa\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
20.12.2023 - 10:19,
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İncelemeler sonucu ölen kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi.

Karataş'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazenin, buradaki işlemlerin ardından öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA
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Osmangazi, Karataş, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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