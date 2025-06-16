Bursa\'da \'Şok Ev\' Operasyonu: 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

BURSA'da 'şok ev' olarak tabir edilen adrese düzenlenen baskında kimliksiz olduğu belirlenen 1'i çocuk, 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin, ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi. Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde 'şok ev' olarak tabir edilen adrese dün düzenlenen operasyonda kimlikleri bulunmayan yabancı uyruklu 1'i çocuk, 7 kişi yakalandı. İfadelerinde; yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, çalışmak için Bursa'ya geldiklerini ve kaldıkları daireye aylık 15 bin TL kira ödediklerini söyleyen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, daireyi kiraya veren C.O. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.