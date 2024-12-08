Bursa'da Suriyeliler Kutlama Yaptı

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Bursa'da Suriyeliler akşam saatlerinde de kutlamalara devam etti

BURSA - Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da gün boyu kutlama yapan Suriyeliler, akşam saatlerinde de kutlamalara devam etti.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde kutlama yaptı. Binlerce Suriyeli tekbir ve sloganlarla sevinç gösterileri yaptı. Akşam saatlerinde ise Suriyeli vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği Osmangazi ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nde ise kutlamalar devam etti. Polis ekipleri kutlamaların olduğu alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet, asayiş ve trafik şubelerinden oluşan ekipler kalabalık grupların bulunduğu alanlarda hazır bulundu.