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Bursa'da Taciz Sebebiyle Cinayet Davası Başladı

Eşini taciz eden kişiyi tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına Bursa'da başlandı.

22.04.2025 16:33
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşini telefonla taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Z. olayda hayatını kaybeden Esat Çelik'in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, maktulün eşini rahatsız ettiğini 4-5 sene önce anladığını ve eşini telefonla aradığını gördüğünü anlattı.

Çelik'in durmak bilmediğini ve kendilerini sürekli taciz ettiğini ileri süren Ramazan Z. bir gün maktulün oğlunun hattına eşinin fotoğraflarını yolladığını bunun üzerine gidip şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ramazan Z, olay günü bahçeye giderken karşılaştığı Çelik'in kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Aileme küfür edince döndüm. Eliyle tehdit işareti yapınca tüfeği çıkardım ateş ettim. Bizim orada herkeste tüfek var. Domuz, çakal çıkıyor, korkutmak için atıyorsun. Ben öldürmek amacıyla atmadım." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, yapılan incelemede eşinin hattının maktulün adına kayıtlı olduğunu ve aralarında karşılıklı çok sayıda aramanın tespit edildiğini belirtmesi üzerine Ramazan Z. şunları kaydetti:

"Bunlardan bilgim yok. Oğlumun telefonuna eşimin fotoğrafı gelince sordum, 'Zorla oldu, beni kandırdı' dedi. Ben daha önce Çelik'e, 'Karımla ilişkin varsa söyle' dedim. Olay günü de ayağa kalkınca mermi ona geldi. Beni tahrik etti artık bıkmıştım."

Maktulün eşi Ruhiye Çelik de eşinin ilişkisini öğrendiğini ancak onun bunu sürekli inkar ettiğini belirterek, "Eşim haklı değildi ama bu sonu hak etmedi." dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Nazlı Z. de Esat Çelik'in kendisini uzun süre rahatsız ettiğini ve karşısına çıkarak laf attığını ileri sürdü.

Tehdit nedeniyle maktulle telefonda görüştüğünü aktaran Nazlı Z. "Ben bununla başa çıkamıyordum artık. Servisten indiğim yerde bekliyordu, silah gösterip oğlumu kocamı öldüreceğini söylüyordu. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteydim." diye konuştu.

Olaydan önce maktulün kendisine ait uygunsuz fotoğraflarını atarak kendisiyle gelmezse onu rezil edeceğini söylediğini ileri süren Nazlı Z. tespitlerde yer alan ve maktulle telefonda yaptığı 13 saatlik görüşmeyi de oğlu ve eşine zarar gelmemesi adına yaptığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, haksız tahrik hükümleri uygulanarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl eylül ayında Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Esat Çelik (47) ile Ramazan Z. (48) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Z. yanında bulunan tüfekle Çelik'e ateş ederek yaralamıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esat Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Taciz Sebebiyle Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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