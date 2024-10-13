Bursa'da Tarihi Çarşıda Sel Felaketi - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Çarşıda Sel Felaketi

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Bursa'da şiddetli yağmur sonrası tarihi çarşıda şelale oluştu, itfaiye kurtarma yaptı.

13.10.2024 12:42
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Sağanak yağış hayatı felç etti, tarihi çarşıda şelale oluştu

Seyir halindeki arabanın lastiği sulara kapıldı yoluna devam etti

Sel sularında kalanları itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası tarihi kapalı çarşıdaki havlucular çarşısında şelale oluştu. Minibüste kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, suda ilerleme çalışan otomobilin lastiği çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün gece Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, Tarihi Kapalı Çarşıdaki havlucuların çatısından akan yağmur suladı, şelale oluşturdu. Halk otobüsünde sürücü ve yolcular arasında sel sularında gidip gitmeme konusunda tartışma çıktı. Alt geçit ve sokaklarda oluşan su birikintilerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seyir halindeki otomobilin lastiği sel sularında çıkarken, sürücü yoluna devam etti.

Kaynak: İHA

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