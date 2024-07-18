Bursa'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili Karar Açıklandı - Son Dakika
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Bursa'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili Karar Açıklandı

Bursa'da tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 7 sanığın davasında karar açıklandı. Mahkeme, Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşleri müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer 4 sanığı ise beraat ettirdi. Umut Ö'ye verilen 1 yıl hapis cezasının ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Firari durumda olan sanığın dosyası ise ayrıldı.

18.07.2024 11:01
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Bursa'da tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşler, maktul Bayram Dalkıran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tutuksuz sanıklar Mehmet Ö, Yiğit Ö, Can Ö. ve Ahmetcan Ö, mütalaa doğrultusunda beraatlerine karar verilmesini istedi.

Olay günü kötü bir şey yaşanmasın diye havaya ateş ettiğini iddia eden Mert Ö, beraatini talep etti.

Babalarına hakaret edildiği için havaya ateş ettiklerini ileri süren Umut Ö. de "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çok pişmanım." dedi.

Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşleri, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl hapis ve para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, Umut Ö'nün 1 yıl hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Heyet, diğer 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

Firari durumda bulunan sanık Mehmetcan Ö'nün dosyasının ise tefrik edilmesine karar verildi.

Olay

Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda 23 Eylül 2022'de, önceden aralarında taciz iddiası nedeniyle husumet bulunan Bayram Dalkıran ile Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Dalkıran silahla vurulmuş, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Umut Ö. ve Mert Ö. tutuklanmıştı. Bu kişilerin aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili Karar Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili Karar Açıklandı - Son Dakika
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