Bursa'da Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Taşkın Önleme Çalışmaları

Bursa\'da Taşkın Önleme Çalışmaları

Bursa'da olası taşkınları önlemek için derelerde temizlik ve ıslah çalışmaları yapılıyor.

03.02.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek amacıyla kentteki ve ilçelerdeki derelerde temizlik ile ıslah çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda dünya genelinde önemli bir problem haline gelen küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bursa'daki 17 ilçede dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları hayata geçirildi.

Taşkın koruma çalışmaları kapsamında dere temizliğinde bulunan ekipler, Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve Karanlık Deresi'nde de çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı bir kentin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirtti.

Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de altyapı çalışmalarından taviz vermediklerinin altını çizen Bozbey, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah ve temizliği çalışmalarının da yağışların neden olabileceği olası taşkın ve sel felaketlerinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bozbey, BUSKİ marifetiyle periyodik aralıklarla gerçekleştirilen dere temizliklerine hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son olarak Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl, 29 Ekim, Ertuğrul, Altınşehir, Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve yine Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nden geçen Karanlık Deresi'nde temizlik çalışmalarını başlattık. Taşkınların ve olası sel felaketlerinin önüne geçilmesinde, derelerin ıslahı ve temizliği büyük önem taşıyor. Derelerdeki canlı hayatının devam etmesi için de temizlik çalışmalarını önemsiyoruz."

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Buski, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:44:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Taşkın Önleme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.