TIR\'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Etirol Orhan:

toog toog dıye ınleyen sarıklı sevdalısları su elınde yuruyen tabutu olan ınsanlara yardımcı olun toplatın nekadar dogan sahın kus serısı araba var ıse ulkedekı olumlerın cogu bu arac sahıplerının kus serısı olan kendını bıse sanıyor yola cıkıyor nınem kız dı bu araclar cıktıgında kadın dıger tarafa gocelı 20 sene oluyor hala yollarda bu araclar var gıtmıyor tutmuyor neyın sevdası canınız bukadar mı ucuz gercı bu aracı alanların hepsı hak edıyor olumu