TIR\'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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