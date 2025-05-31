TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

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TIR\'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
31.05.2025 03:20  Güncelleme: 07:57
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TIR\'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
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Bursa'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali S., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ekiplerce araçtan çıkarılan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Etirol Orhan:
    toog toog dıye ınleyen sarıklı sevdalısları su elınde yuruyen tabutu olan ınsanlara yardımcı olun toplatın nekadar dogan sahın kus serısı araba var ıse ulkedekı olumlerın cogu bu arac sahıplerının kus serısı olan kendını bıse sanıyor yola cıkıyor nınem kız dı bu araclar cıktıgında kadın dıger tarafa gocelı 20 sene oluyor hala yollarda bu araclar var gıtmıyor tutmuyor neyın sevdası canınız bukadar mı ucuz gercı bu aracı alanların hepsı hak edıyor olumu 1 16 Yanıtla
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