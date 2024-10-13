Bursa'da Üç Kişi Ölü Bulundu

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Göynükbelen Mahallesi Gümüşsuyu mevkisinde, Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan haber alamayan yakınları, ikilinin yaşadığı eve gitti.

Macar ve Aydın'ın evde, bir kişinin de bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Macar ile Aydın'ın başlarından balta ile vurularak öldürüldüğünü, bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün ise silahla vurulduğunu tespit etti.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve yaşlı çiftin torunu olan Mehmetcan K. (17), jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.