Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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BURSA'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de şüpheli olduğunu değerlendirdikleri otomobili takibe aldı. Durdurulan araçta 18 gram metamfetamin, 47 uyuşturucu hap, 12 gram virgina tütün, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan pipe ve 3 bin 515 TL ele geçirildi. Araçtaki H.G.Ö. (21) ve G.Ç. (26) isimli 2 kadın ile A.B. (26) ve S.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. H.G.Ö., A.B. ve S.K., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanıp, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.