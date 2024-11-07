Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalar kapsamında Akpınar Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı.

Gerekli izinlerin ardından adrese yapılan operasyonda O.E.Ö. yakalandı.

Yapılan aramalarda 929 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.E.Ö, işlemleri tamamlanmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.