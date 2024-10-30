Bursa\'da Yangın: 4 Yapı Yandı

Güncel

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 kömürlük tamamen yanarken, alevler, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesine bağlı Kırsal Letafet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Orhaneli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin belediyeleri ile Orman Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 20 itfaiye ve arazöz müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 2 evin tamamen yanıp bir ahır ve kömürlüğün kullanılamaz hale geldiği alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Letafen Letafet Mahallesi'ne gelen Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayir, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Tayır, DHA muhabirine telefon ile yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz alevlere zamanında müdahale ederek yangının büyümesini önledi. İlk belirlemelere göre 2 ev tamamen yandı. Bir ahır ve kömürlük kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.