Bursa\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Balkan Mahallesi'deki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerine ait TOMA'nın da müdahale ettiği yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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