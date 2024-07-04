Bursa'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay meydana gelen yangında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlandı. Yangında 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanı zarar görmüştür. Teknik inceleme sonucunda uygun ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler belirlenmiş olup, 380 bin kızılçam fidanı dikimi ve 880 kilogram kızılçam tohumu takviyesi yapılacaktır. Çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

04.07.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay meydana gelen yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Haziran 2024 tarihinde Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında oluşturulan teknik heyet tarafından yapılan teknik inceleme ve değerlendirme neticesinde sahanın yeniden ormanlaştırılması için uygun ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler belirlendi.

Orhaneli İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan yangın sahasında işletme şefi gözetiminde zarar gören ağaçların damgasına başlandı.

Ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve yapılacak toprak işlemesinin ardından yeniden ormanlaştırmak için 380 bin kızılçam fidan dikimi ile 880 kilogram kızılçam tohumu takviyesine karar verildi.

Çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Büyükorhan, İnceleme, Bursa, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement