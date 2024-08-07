Bursa'da Yat Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangın ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa- Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği yangın dolayısıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Depodaki yangın, 20 araç desteğindeki 70 personelle yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin depodaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.