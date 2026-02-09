Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Kapsamlı Çalışma - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Kapsamlı Çalışma

09.02.2026 12:32  Güncelleme: 14:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde ulaşım ihtiyacını karşılamak için yeni yol ve altyapı projeleri yürütüyor. Başkan Bozbey, çalışmaların ilerleyişini yerinde inceledi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin farklı noktalarında birçok çalışmayı aynı anda yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen ve yeni yerleşim alanlarıyla büyüyen 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde artan nüfus ve ulaşım ihtiyacına kalıcı çözüm üretmek için yeni yatırımları hayata geçiriyor.

Nasrettin Hoca Bulvarı'nda bin metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol yapımına başlayan ekipler, yaklaşık 430 metre uzunluğunda yaya ve bisiklet yolu, kavşak ve orta refüj çalışmalarını da sürdürüyor. Kayapa Çamlık Bulvarı'nda ise 2 bin 420 metrekare taş duvar örme çalışmaları ile birlikte 1350 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol çalışmalarına devam eden ekipler, Karşıbağlar Caddesi'nde de bin 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol yapımı sürdürüyor. Devamında Öteyüz Bulvarı'nda da çalışma yürütecek olan ekipler, mevcutta gidiş geliş olan yolu bölünmüş yol haline getirecek.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı'dan ve yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Bozbey, "Mahalledeki Karşıbağlar Bulvarı'nda işlemler devam ediyor. Nasreddin Hoca Bulvarı'nda ise hem esnafı hem de site sakinlerini düşünerek yol kotlaması yapıldı. Doğru şekilde kotlamayı yaparak bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda kaldı ama sorun esnafımızın lehine sonuçlanmış oldu. Tretuvar, bisiklet yolu ve otopark çalışması da devam ediyor. Yakın zamanda Nasreddin Hoca Bulvarı'ndaki çalışmaları tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Çamlık Bulvarı'nda ise sanat yapı işlemlerinin sürdüğünü belirten Bozbey, "Ayrıca yol genişleme çalışmaları da devam ediyor. Diğer kurumların altyapıdaki faaliyetlerini bitirmesinin ardından asfalt, tretuvar, otopark işlerine gireceğiz. Böylece bulvar bölge insanına hizmet eden önemli bir yer haline gelmiş olacak. Yakın zamanda burasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

