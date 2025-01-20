Bursa\'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini 70 Mete Düşürdü

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BURSA'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yüksek kesimlerde 70 metreye kadar düştü. Sisin, yarın da etkili olacağı belirtildi.

Kentte dün gece başlayan sis etkisini bugün de gösterdi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 70 metreye kadar düştüğü sis, şehir içi trafiği olumsuz etkileyip, kazalara neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü yarın da sisin devam edeceğini, çarşamba günü ise sağanağın etkili olacağını duyurdu. Bu arada yoğun sis Uludağ eteklerindeki merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.