Bursa'da Yükümlülere Psikolojik Destek - Son Dakika
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Bursa'da Yükümlülere Psikolojik Destek

27.05.2025 19:55
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi, 14 bin 192 yükümlü için iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı, denetimli serbestlik yükümlüleri psikolojik destek alacak

Mudanya Üniversitesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

BURSA - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında, 14 bin 192 yükümlünün yararlanacağı önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Denetimli Serbestlik personeline eğitim verilecek, çocuk yükümlülere yönelik rehabilitasyon programları uygulanacak. Ayrıca üniversite öğrencilerine staj ve akademisyenlere araştırma imkanı sunulacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi arasında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetim ve takibinde olan 229 çocuk ve 13 bin 963 yetişkin olmak üzere toplam 14 bin 192 yükümlünün yararlanacağı protokol imzalandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl arasında imzalanan protokol çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından eğitimler verilecek. Ayrıca Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından geliştirilecek programlar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayının alınmasından sonra Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarında kullanılacak. Bununla birlikte Mudanya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde staj yapmalarına imkan sağlanması hedeflenirken Mudanya Üniversitesinde görevli akademisyenlerin ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde akademik çalışma yapmasına imkan sağlanacak.

14 bin 192 yükümlü yararlanacak

İmza töreninde konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından eğitimler verilmesini düşünüyoruz. Bununla beraber Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim altındaki yükümlülere yönelik eğitim iyileştirme çalışmalarına destek verilmesi, ayrıca Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Bölümü, öğretim görevlileri ile öğrencileri tarafından geliştirilecek programlarla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra denetimli serbestlik altındaki çocuk yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarında kullanmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Mudanya Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde staj yapmalarına imkan sağlanması hedeflenmektedir. Bu protokol ile Mudanya Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde akademik çalışma yapmaları kapsam dahilindedir. Bu protokol ile bugün itibariyle 229 çocuk ve 13 bin 963 yetişkin olmak üzere toplam 14 bin 192 yükümlü yararlanacaktır" şeklinde konuştu.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, "Biz bu tür protokolleri, Bursa'nın dinamikleri, sanayi ve devletin üst kuruluşlarıyla yapıyoruz ve çok da güzel oluyor. İyi bir iş birliği oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya Üniversitesi, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yükümlülere Psikolojik Destek - Son Dakika

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