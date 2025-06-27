Bursa'da Zeytinlikte Yangın

BURSA'da zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber: Hüseyin SEZGİN/BURSA,