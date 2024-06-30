Bursa\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil Bursa'mıza ve tüm Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.