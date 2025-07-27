Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale

27.07.2025 01:14
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Bursa'da çıkan yangınla ilgili 500'ün üzerinde personel ve 150 araçla mücadele devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Sahada 500'ün üzerinde görevli personel, 150'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araç olduğunu belirtmek isterim. Yakın illerde özellikle kamu kurumlarından arazöz, su taşıyabilecek araçları da koordine ettik." dedi.

Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, saat 16.06'da Orhaneli, 17.41'de Kestel-Gürsu tarafında 2 yangın çıktığını, yangının ilk tespit edildiği andan itibaren tüm kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.

Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını belirten Uraloğlu, "Özellikle Orhaneli tarafındaki yangın, ciddi şekilde daraltılmış ve mesafe katedildiğini söyleyebilirim. Orada kısa sürede sonuç alma gayreti içerisindeyiz. Birazcık daha daraltılmış durumda." diye konuştu.

Uraloğlu, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangının 100-110 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, hava kararıncaya kadar 13 hava aracının etkin bir şekilde müdahale ettiğini anlattı.

Yerleşim yerlerinde risk almama adına çok net bir talimat verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karahıdır Mahallesi, bu anlamda boşaltıldı ve hemen devam eden saatlerde de Karahıdır'a kadar yangınını ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde Karahıdır'ın birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. Oradan 700 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönde, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek İğdir Mahallesi'ne ulaştı. Oradan da yine 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi ve gerekli önlemler alındı. Halihazırda mücadele devam ediyor. Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Yakından takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağladık, sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz."

"Gürsu'daki TOKİ konutları için birinci derecede tehdit yok"

Bakan Uraloğlu, yangını daha fazla yayılmadan, daha fazla zarar vermeden söndürme gayreti içerisinde olunduğunu dile getirerek, "Sahada 500'ün üzerinde görevli personel, 150'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araç olduğunu belirtmek isterim. Yakın illerde özellikle kamu kurumlarından arazöz, su taşıyabilecek araçları da koordine ettik. Sabaha kadar onların bölgeye intikal etmesini sağlayarak inşallah yangını daha da büyümeden bu şekilde söndürmüş oluruz. Bu gayretlerimiz, inşallah tam kontrol altına alınana, söndürülünceye kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Yangın dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir yaralının bulunmadığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Bizim bütün kurumlarımızla beraber birinci derecede dikkat ettiğimiz, elbette yangını söndürmeye gayret ediyoruz ama gerek yangında doğrudan görevli olan kardeşlerimiz gerekse vatandaşlarımızın hiçbir risk almadan gerektiğinde tahliye edilmesi." dedi.

Uraloğlu, Gürsu ilçesindeki TOKİ konutlarına da yangının ulaştığı, oranın ciddi risk altında olduğu ile ilgili söylentiler olduğunu aktararak, "Orada 2 bin 200 civarında konut var. Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim, oraya ulaşmış bir yangın, birinci derecede bir tehdit yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Orada bir tahliye de yok." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelen otoyol bağlantısının ihtiyaten trafiğe kapatıldığını, yangın bölgesindeki hayvan barınağının da alevler ulaşmadan tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kestel, bursa, Gürsu, Son Dakika

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