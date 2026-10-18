Bursa İnegöl'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa İnegöl'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralı, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı; yaralıların tedavisi sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emre Acar (18) ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Emre Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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