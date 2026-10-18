Bursa İnegöl'de refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet T. (60) yönetimindeki 16 BUB 538 plakalı otomobil, Avarlar Kavşağı yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Ümmüye T, yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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